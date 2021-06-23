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Чаще всего в Грузии прививаются молодые люди — от 18 до 49 лет
23.06.2021 18:19
В Грузии активней всего вакцинируется граждане молодого возраста — от 18 до 49 лет, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Данные собраны в период с начала вакцинации — 15 марта 2021 года, до 20 июня 2021 года.
59 353 граждан Грузии в возрасте от 18 до 49 лет сделали одну дозу вакцины, а 36 652 – две.
16922 граждан в возрасте 60-64 года привились первой дозой вакцинированы, двумя дозами – 7 363 граждан.
Ненамного отстает контингент граждан в возрасте 65-69 лет. Один укол сделали 16 574 человек, а два укола – 8980.
Далее следует возрастная группа граждан 55-59 лет. Одной дозой привились 16 119, две – 7353 человек.
Среди граждан в возрасте 50-54 лет одной дозой вакцинировались 13 312 человек, а двумя – 6449.
Количество граждан Грузии в возрасте 70-74 лет вакцинированных одной дозой достигает 14 474 человек, а двумя – 8011.
14 033 граждан в возрасте 75 лет и старше сделали одну дозу вакцины, а две дозы – 7581.
Самой неактивной в процессе вакцинации является группа граждан в возрасте 50-54 года. Первый укол сделали 13 312 человек в таком возрасте, а два укола – 6449.
Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. Граждане Грузии прививались препаратами Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm и Sinovac – все они одобрены Всемирной организацией здравоохранения. В ближайшее время Грузия ожидает поставок вакцин Moderna, Jonson&Jonson и Novovax.
По последним данным, в Грузии вакцинированы 238 220 человек, из них двумя дозами — 84 756.
В июле Грузия планирует постепенно начать массовую вакцинацию. По подсчетам эпидемиологов, ежедневный показатель прививок должен подняться до 20 тысяч, чтобы достичь намеченной цели и вакцинировать 70% населения.
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