

Статистика: Тбилиси лидирует по вакцинации от коронавируса

23.06.2021 18:20





Жители Тбилиси активней всех прививаются от коронавируса, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.



Согласно последним данным центра, с начала процесса вакцинации в Грузии, то есть с 15 марта до 20 июня 2021 года, от коронавируса привились 87 852 жителей столицы.



Далее следует регион Аджария – 15 440 вакцинированных жителей. Тройку замыкает Имеретия – 12 619 жителей.



С начала пандемии коронавируса в Грузии самыми уязвимыми в плане распространения инфекции регионами были именно Тбилиси, Аджария и Имеретия.



Далее следуют Шида Картли (6027 вакцинированных), Квемо Картли (5991), Кахетия (5495), Мцхета-Мтианети (5624), Самегрело-Земо Сванети (5985), Гурия (2340), Самцхе-Джавахети (1922), Рача-Лечхуми Квемо Сванети (1493).



Также по данным статистики, больше всего прививок в Грузии сделано препаратом AstraZeneca. Одной дозой вакцинированы 58 195 человек, а двумя — 20 679.



Далее следует китайская вакцина Sinopharm. Одной дозой уже привились 44 899 человек, а двумя – 42 371.



На третьем месте — еще одна китайская вакцина Sinovac. Одной дозой вакцинированы 32 833 человек, а двумя – 5463.



Меньше всего прививок приходится на препарат Pfizer. Одной дозой привились 14 860 граждан, а двумя – 13 876.



Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. Граждане Грузии прививались препаратами Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm и Sinovac – все они одобрены Всемирной организацией здравоохранения. В ближайшее время Грузия ожидает поставок вакцин Moderna, Jonson&Jonson и Novovax.



По последним данным, в Грузии вакцинированы 238 220 человек, из них двумя дозами — 84 756.



В июле Грузия планирует постепенно начать массовую вакцинацию. По подсчетам эпидемиологов, ежедневный показатель прививок должен подняться до 20 тысяч, чтобы достичь намеченной цели и вакцинировать 70% населения.







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