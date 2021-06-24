

В Грузии выявлено 656 новых случаев коронавируса

24.06.2021 10:58





В Грузии выявлено 656 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровел 861 человек. 17 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 30 469 тестов, в том числе 15 944 — с экспресс-тестом на антигены и 14 525 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 2,15 процента, за последние 14 дней — 2,43 процента, за последние семь дней — 2,45 процента.



Всего в Грузии выявлено 361 484 случая заражения коронавирусом, из которых 347 653 человек вылечились и 5228 умерли.



Всего вакцинированы — 245380 человек, ежедневно вакцинируется 2792 человека.



В режиме карантина находятся 33 человека, в стационаре под наблюдением — 2612 человек, в ковид-гостинице — 579 человек.



При этом 23 июня в Грузии было выявлено 773 новых случая коронавируса, 575 пациентов выздоровели.





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