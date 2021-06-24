

В Грузии от коронавируса умерли еще 17 человек

24.06.2021 14:32





В Грузии от коронавируса скончались еще 17 человек.



«За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 17 новых случая смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 228 человек», - говорится в информации, распространенной администрацией правительства Грузии.



За последние 24 часа в стране выявлено 656 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, проведено 30 469 тестов.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





