

Грузинские радикалы обещают сорвать марш ЛГБТ

24.06.2021 22:12





Сразу несколько правых и ультраправых движений Грузии анонсировали контракцию в день проведения в Тбилиси «Марша достоинства». Шествие в поддержку представителей ЛГБТКИ-сообщества планируется провести 5 июля на проспекте Руставели в центре Тбилиси. Там же намерены собраться и правые активисты.



Совместное заявление о планах сорвать акцию ЛГБТ сделали представители Alt-Info, «Грузинского марша», партии Левана Васадзе ЭРИ и другие. Они обещают собрать на проспекте Руставели большое количество своих сторонников и не скрывают, что могут применить насильственные методы борьбы.



«Мы объявляем всеобщую мобилизацию! Мы займем весь проспект Руставели – от памятника Руставели до Площади Свободы не останется локации, которую мы не будем контролировать. И никакого марша по нормализации разврата не будет! Пусть учтут – как государство, так и эта организация – прошлый опыт, включат голову и поймут, что в Грузии, на центральном проспекте Тбилиси парад разврата не пройдет. И чем больше они будут упрямиться, тем хуже будет результат», — заявил член Alt-Info Зураб Махарадзе.



В соцсетях, между тем, появились статусы, где некие люди дают рекомендации радикалам: брать с собой камни, рогатки и фейерверки, надеть шлемы, маски и респираторы, плотную обувь и другую одежду, способную защитить от резиновых пуль.





Организаторы акций в поддержку ЛГБТКИ-сообщества, однако, пока не намерены отказываться от своих планов. Прайд-неделя пройдет с 1 по 5 июля и завершится «Маршем достоинства». По словам представителей движения Tbilisi Pride, если радикальные группы применят насилие, то вся ответственность ляжет на правоохранительные органы и государство.



«Это – фашистские насильственные группы, которые кем-то организуются. Впрочем, у нас нет прямого контакта с ними, мы разговариваем с государством. Министерство внутренних дел и Служба государственной безопасности должны реагировать на угрозы и насилие со стороны этих людей. Мы не можем противостоять фашистским группировкам, намеренным применить насилия», — сказал телекомпании Mtavari Arkhi пресс-секретарь движения Tbilisi Pride Георгий Табагари.



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