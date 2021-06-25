

В Грузии выявлено 699 новых случаев инфицирования коронавирусом

25.06.2021 11:23





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 34 104 теста, отсюда 20 282 на антигены и 13 822 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 699 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 362 183.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 24 июня, дневной показатель положительности составляет 2.05%, за последние 14 дней – 2.45%, а за 7 дней - 2.40%.



За последние сутки выздоровели 614 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 348 267.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 9 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 237 человек.



Из выявленных за сутки 699 новых случаев коронавируса 418 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 36, в Имеретии - 57, в Квемо Картли – 51, в Шида Картли – 36, в Гурии – 2, в Самегрело и Земо Сванетии – 32, в Кахетии – 41, в Мцхета-Мтианети - 12, в Самцхе-Джавахети – 11, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 3.



На данном этапе в Грузии 8 653 активных случая инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 2 592 человека, в том числе в Тбилиси – 1 418, в Аджарии – 154, в Имеретии – 338. Тяжелых пациентов – 657, в том числе в Тбилиси - 303, в Аджарии – 43, в Имеретии – 146. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 166 лиц, в том числе в Тбилиси - 104, в Аджарии – 7, в Имеретии – 14.



В клинических гостиницах находятся 585 человек, в том числе в Тбилиси – 362, в Аджарии – 218. На дому лечатся 5 476 человек.



В карантинном пространстве 35 человек, в том числе в Тбилиси - 31, в Аджарии - 4.



На данном этапе на самоизоляции находятся 7 923 человека, в том числе в Тбилиси – 2 698 лиц, в Аджарии – 697, в Имеретии – 1 087.



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