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В Грузии от коронавируса умерли еще 9 человек
25.06.2021 11:24
В Грузии от коронавируса скончались еще 9 человек.
«За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 9 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 237 человек», - говорится в информации, распространенной администрацией правительства Грузии.
За последние 24 часа в стране выявлено 699 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, проведено 34 104 теста.
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