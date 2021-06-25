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В Грузии от коронавируса умерли еще 9 человек


25.06.2021   11:24


В Грузии от коронавируса скончались еще 9 человек.

«За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 9 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 237 человек», - говорится в информации, распространенной администрацией правительства Грузии.

За последние 24 часа в стране выявлено 699 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, проведено 34 104 теста.

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