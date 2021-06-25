|
|
|
Один человек задержан по обвинению в нападении на полицейского
25.06.2021 11:37
Сотрудники главного управления Шида Картли Департамента патрульной полиции МВД по обвинению в нападении на полицейского задержали в Гори С.К. 2000 года рождения.
По информации МВД, он обвиняется в нападении на полицейского в связи с его служебной деятельностью.
Следствие установило, что обвиняемый на проспекте Сталина в Гори напал на патрульного инспектора В.М. во время выполнения служебных обязанностей и нанес урон его здоровью.
Расследование по факту нападения на сотрудника полиции в связи с его служебной деятельностью ведется по части первой статьи 353 прима УК Грузии.
В качестве наказания за преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна