

Один человек задержан по обвинению в нападении на полицейского

25.06.2021 11:37





Сотрудники главного управления Шида Картли Департамента патрульной полиции МВД по обвинению в нападении на полицейского задержали в Гори С.К. 2000 года рождения.



По информации МВД, он обвиняется в нападении на полицейского в связи с его служебной деятельностью.



Следствие установило, что обвиняемый на проспекте Сталина в Гори напал на патрульного инспектора В.М. во время выполнения служебных обязанностей и нанес урон его здоровью.



Расследование по факту нападения на сотрудника полиции в связи с его служебной деятельностью ведется по части первой статьи 353 прима УК Грузии.



В качестве наказания за преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.



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