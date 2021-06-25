

Сезонные рабочие из Грузии застряли в аэропорту Германии

25.06.2021 12:44





Сезонные рабочие из Грузии, трудоустроенные в Германии по правительственной программе, застряли в аэропорту Кельна. Об этом сообщает Общественное телевидение.



Речь идет об 11 гражданах Грузии, которые решили прервать свои трудовые контракты и вернуться на родину раньше срока. Согласно распространившейся информации, на борт самолета, летевшего в Грузию, их не допустили из-за отсутствия ПЦР-теста на коронавирус.



Консульство Грузии в Германии оказало помощь соотечественникам. Накануне их перевели в гостиницу, а затем обменяли билеты на другую дату.



«Вице-консул Тамта Кинцурашвили перевела нас в гостиницу, а посол Леван Изория решил проблему с билетами без всяких расходов. Наш рейс в 13:15, и мы будем в Грузии 26 июня», — рассказал один из членов группы Джаба Чачанидзе.



Граждане Грузии объясняют свое решение вернуться на родину невыплатой положенной заработной платы и другими нарушениями условий договора со стороны работодателя.



Первый поток граждан Грузии отправился в Германию на сезонные работы в середине апреля. Спустя всего месяц Объединение профсоюзов Грузии сообщило о нарушениях прав и тяжелых условиях соотечественников. Федеральное министерство труда и социальных вопросов Германии обещало отреагировать на проблему и привести условия труда граждан Грузии в соответствие с существующими стандартами. Тем не менее, жалобы от сезонных рабочих сохранились, многие из них подробно рассказали о проблемах в комментариях грузинским СМИ.



Соглашение о легальном трудоустройстве граждан Грузии в Германии было подписано 17 января 2020 года. Речь идет о сборе урожая в течение одного-трех месяцев в разные сезоны. Работать по контракту граждане Грузии должны пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день, при зарплате от 9,5 евро в час, из которой будут вычитаться налоги и оплата питания и проживания.



Жилье трудоустроенных граждан по контракту должно быть недалеко от рабочего места, а его стоимость не должна превышать 6-15 евро в сутки. Страховку полностью обеспечивают немецкие работодатели – будь то травма, коронавирус или другой случай.





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