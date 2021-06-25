

TDI: Конституционный суд принял иск девяти религиозных объединений о налоге на импорт

25.06.2021 14:18





По данным Института толерантности и разнообразия TDI, Конституционный суд в ходе разбирательства принял иск религиозных объединений о налоге на импорт.



Религиозные организации требуют признать неконституционными те нормы налогового кодекса Грузии, которые при импорте из зарубежных стран предметов религиозного назначения обязывают все остальные религиозные объединения, кроме православной церкви, платить пошлину и добавленную стоимость (НДС).



Интересы истцов защищает Институт толерантности и разнообразия (TDI):



«23 июня 2021 года Конституционный суд Грузии опубликовал запись протокола и частично принял для существенного рассмотрения конституционные иски девяти религиозных объединений. Интересы истцов защищает Институт толерантности и разнообразия (TDI).



В конституционном иске религиозные организации требуют признать неконституционными те нормы налогового кодекса Грузии, которые при импорте (ввозе) из зарубежных стран предметов религиозного назначения, обязывают все остальные религиозные объединения, кроме православной церкви, платить налог на импорт и добавленную стоимость (НДС). Истцы считают, что подобный подход противоречит гарантируемому статьей 11 Конституции Грузии праву на равенство.



В частности, иском обжалованы в отношении статей 11 и 16 Конституции Грузии пункт «г» части первой статьи 159, статья 196 и статья 11 налогового кодекса Грузии. Пункт «г» части первой статьи 159 налогового кодекса определяет случай, когда возникает обязанность по уплате налога на добавленную стоимость при импорте: это импорт любого определенного предмета, в том числе и религиозных предметов. А статья 195 налогового кодекса определяет, кто является плательщиком налога на импорт: это любое лицо, в том числе религиозная организация, которая через таможенную границу Грузии перевозит товар, в том числе продукцию религиозного назначения. Данные регуляции не распространяются только на Грузинскую православную церковь, которая наряду с другими налогами, освобождена и от налога на импорт (статья 6 5 5 Конституционного соглашения).



В иске также требуют признания неконституционным содержания нормы, определяющей религиозную деятельность в налоговом кодексе, которая не рассматривает импорт религиозных предметов религиозной деятельностью. Исходя из позиции истцов, это нарушает как право на равенство, закрепленное в статье 11 Конституции Грузии, так и гарантированную статьей 16 Конституции Грузи свободу религии. В данной части Конституционный суд не принял иск для существенного рассмотрения.



Напомним, что в 2018 году Конституционный суд удовлетворил два иска религиозных объединений и признал неконституционными те нормы налогового кодекса Грузии и Закона о государственном имуществе, которые также устанавливали дискриминационные условия для недоминантных религиозных организаций», сказано в заявлении TDI.





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