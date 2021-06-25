

Адвокаты экстрадированного в Россию Сумбаева обратились к грузинской стороне

25.06.2021 14:19





Адвокаты экстрадированного из Грузии в Россию Ярослава Сумбаева специально прибыли из России и обратились в прокуратуру Грузии и Министерство юстиции. По заявлению адвокатов, Сумбаев уже два года находится в нечеловеческих условиях, и его судьба вновь зависит от властей Грузии.



Адвокаты передали в ведомства те документы, которые подтверждают бесчеловечное отношение к Сумбаеву в российской тюрьме.



«Российская Федерация ввела Грузию в заблуждение, когда пообещала, что права Сумбаева в России будут защищены. На самом же деле его права нарушаются, и он находится в тюрьме в нечеловеческих условиях. Он не встречается с членами своей семьи, и адвокатам не позволяют его защищать.



Теперь они хотят предъявить ему обвинение в убийстве, однако им нужно согласие Грузии, а в таком случае ему грозит смертная казнь. Я прошу прокуратуру и министерство юстиции принять какие-либо меры», - говорит адвокат Ярослава Сумбаева Валерий Шухардзин.



По словам правозащитника, если Грузия изучит эти материалы, то выяснится, что Россия нарушила условия. В таком случае обвиненному в киберпреступности и мошенничестве Сумбаеву не предъявят нового обвинения по делу об убийстве следователя Евгении Шишкиной. Разыскиваемый Россией Сумбаев, который скрывался в Грузии, был задержан в 2018 году и передан России на тех условиях, что его права не будут нарушены.





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