

Глава NCDC: В Грузии уровень инфицирования штаммом Delta составляет 15-20% от общего числа случаев заражения

25.06.2021 17:17





Глава Центра по контролю за заболеваниями (NCDC) Амиран Гамкрелидзе заявил на встрече с журналистами, что, по данным NCDC, в Грузии уровень инфицирования штаммом Delta, который впервые был обнаружен в Индии, составляет 15-20% от общего числа случаев заражения ковидом.



По словам Гамкрелидзе, в стране официально зарегистрировано 20 случаев заражения индийский штаммом ковида (штамм Delta по новой классификации Всемирной организации здравоохранения).



«В нашей стране штамм, наблюдаемый в Великобритании, полностью заменил традиционный уханьский штамм и показатели заражения этим штаммом доминируют. У нас есть 20 подтвержденных случаев штамма Delta, наблюдаемого в Индии, и был один случай штамма, наблюдаемого в Южной Африке. Мы прогнозируем, что 15-20 процентов случаев заражения штаммом Delta в уже циркулируют в стране. Остальное — британский штамм», — сказал Гамкрелидзе.



Глава Центра по контролю за заболеваниями призывает население носить маски в местах массового скопления людей, несмотря на снятие ограничений. Что касается характеристик штаммов, то, по словам Амирана Гамкрелидзе, как и штамм Alfa, так и штамм Delta, характеризуется более быстрым распространением.



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