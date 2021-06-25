

Сборная Грузии по гандболу выиграла Кубок Наций

25.06.2021 18:39









Сборная Грузии в стартовом матче группового этапа одержала убедительную победу над Азербайджаном 36:16. В нашей команде отличились Кбилашвили-12 голов,Цховребадзе-6, Арсенашвили и Дихаминджия –по 4,Абрамашвили-3, Чантурия и Рустамов –по 2 , Симония, Орджоникидзе и Чиковани –по 1. Затем наши ребята победили сборную Молдовы 27:20, у нас отличились Цховребадзе-10 голов,Рустамов, Кбилашвили и Чиковани-по 3, Орджоникидзе, Арсенашвили, Чантурия и Абрамашвили-по 2, Зура Цинцадзе-1. . В полуфинале наша сборная встретилась с Болгарией и уверенно выиграла -32:19, мячи забили Цховребадзе-8,Кбилашвили и Дихаминджия-по 6, Майсурадзе и Орджиникидзе-по 3,Арсенашвили и Чиковани по 2,Рустамов и Симония по 1.



Болгария попала в полуфинал благодаря победе над Андоррой со счетом 38:21, до этого болгары в своей группе проиграли Кипру 23:29. В другой полуфинальной паре сборная Кипра в напряженном поединке сумела выиграть у Молдовы со счетом 30:28 . В матчах группового этапа Кипр победил не только Болгарию, но и Андорру 38:16. А Молдова попала в полуфинал благодаря победе над Азербайджаном 28:16.



В финал Кубка вышли сборные Грузии и Кипра, которые до этого одержали три победы подряд- по два матча они выиграли в группе, а также победили соперников в полуфинале. Решающий поединок Кубка сборная Грузии провела на высочайшем уровне и уверенно победила команду Кипра со счетом 32:18. Лучшим игроком финального матча был назван 20-летний игрок французского клуба "Монпелье" Георгий Цховребадзе(в будущем сезоне он на правах аренды будет выступать за швейцарский клуб «Винтертур», продолжая принадлежать при этом клубу «Монпелье»), которого называют восходящей звездой грузинского и европейского гандбола. В финале он забил 12 мячей в ворота Кипра, создав при этом немало голевых ситуаций и вскружив голову защитникам соперников. В финальном матче в составе сборной Грузии также отличились Рустамов-5 голов, Арсенашвили-4), Дихаминджия-3, Абрамашвили и Чиковани по 2, Кбилашвили и Чантурия-по 1.



Лучшим игроком Кубка Наций в Тбилиси был признан Ираклий Кбилашвили, который своей красивой, полезной и результативной игрой порадовал специалистов и поклонников). Как всегда, и на этом турнире в Тбилиси надежно и уверенно выступал в сборной ветеран нашего гандбола 39-летний Реваз Чантурия: до 2004 года играл в клубах Грузии, в последние 17 лет он выступает в командах Македонии,с 2002 года по сегодняшний день является игроком национальной сборной Грузии. Хотелось бы отметить также удачную и успешную игру в матчах Кубка Наций 24-летнего Георгия Дихаминджия: его родители до 1993 года жили в Сухуми, сам Георгий родился в Тбилиси(21.06.1997), где с детства увлекся гандболом, выступал в клубах Грузии,Дании, Македонии, с осени прошлого года-в Германии, с 2016 года регулярно играет за сборную Грузии.



В борьбе за третье место Кубка сборная Болгарии сумела одолеть Молдову со счетом 26:25. Таким образом, команды Грузии, Кипра и Болгарии , занявшие соответственно первое, второе и третье место в Кубке, вышли в следующий этап отборочного турнира ЧЕ 2024.



Матчи Кубка Наций показали, что в сборной Грузии успешно выступает талантливая плеяда молодых игроков, которые вместе с многоопытными гандболистами и ветеранами команды показали результативную и красивую игру, доставив радость поклонникам нашей сборной как в Грузии, так и за рубежом. В этом , конечно, большая заслуга тренерского штаба сборной: главным тренером национальной команды Грузии с марта с.г. работает румынский специалист Санду Флорин Якоб, его помощниками являются грузинский гандболист, а впоследствии тренер Бека Орджоникидзе и бывший голкипер национальной команды Шота Тевзадзе, который в январе с.г. в 40-летнем возрасте завершил 21-летнюю карьеру вратаря сборной.Врачом национальной команды является Джумбер Каркарашвили, физиотерапевтом - Рати Тамарашвили.



Следует отметить активную работу Федерации гандбола Грузии (ФГГ) во главе с новым президентом Федерации Вахтангом Мейпариани, который в январе текущего года сменил на этом посту Зураба Какабадзе-бывшего гандболиста тбилисского «Буревестника» и молодежной сборной Грузии(в 1970-х годах) . З.Какабадзе с 2004 года работал на ответственных постах в ФГГ, с ноября 2012 до января 2021 года являлся президентом Федерации ( дважды избирался на эту должность на 4-летний срок). Новому президенту ФГГ Вахтангу Мейпариани 50 лет, в 1990-х годах он был капитаном команды «ГТУ» и сборной Грузии, затем работал тренером, с конца 2012 года до января с.г. был вице-президентом ФГГ, курируя работу сборных.



Комментируя итоги выступления сборной страны на вышеназванном Кубке в Тбилиси, В. Мейпариани сказал журналистам:»Ребята отлично сыграли, эти матчи показали, что у сборной Грузии есть хороший потенциал для усиления игры и достижения новых успехов. Поздравляю игроков, тренерский штаб и поклонников нашей команды».



В свою очередь один из лидеров команды Г. Цховребадзе отметил, что «игроки сборной Грузии тщательно подготовились к турниру». «Мы показали результативную игру, мы можем прибавить в игре, наша команда в состоянии бороться за то, чтобы в будущем попасть в финальную часть Чемпионатов Европы и Мира, побороться за попадание в Олимпийские Игры 2024 года,это сложно, но это возможно»,- сказал он.



И.Кбилашвили, признанный лучшим игроком Кубка Наций в Тбилиси, назвал выступление сборной «серьезным успехом». «Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы и в будущем порадовать поклонников сборной Грузии успешной игрой»,- сказал Кбилашвили.



Пользуясь случаем, от своего имени и имени многочисленных поклонников нашей национальной команды поздравить сборную Грузии с завоеванием Кубка Наций и пожелать игрокам и тренерскому штабу новых успехов.



Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист Грузии

Национальная сборная Грузии по гандболу стала победителем прошедшего в Тбилиси Кубка Наций IHF/EH и получила право играть в следующем раунде отборочного турнира Евро-2024. Матчи этого представительного Кубка с участием сборных Грузии, Азербайджана, Молдовы( группа Б), Болгарии, Кипра и Андорры ( группа A ) прошли с 14 по 19 июня в Олимпийском Дворце в Тбилиси , построенном в 2015 году в канун Европейского юношеского Олимпийского фестиваля. В матчах этого Кубка за сборную Грузии выступали Гига Торонджадзе, Зура Цинцадзе, Хазеин Рустамов, Зура Абрамишвили, Реваз Чантурия, Георгий Дихаминджия,Эрекле Арсенашвили, Уча Майсурадзе, Ираклий Чиковани, Теймураз Орджоникидзе, Георгий Цховребадзе , Мириан Гавашелишвили,Ираклий Кбилашвили и Зураб Симония.Сборная Грузии в стартовом матче группового этапа одержала убедительную победу над Азербайджаном 36:16. В нашей команде отличились Кбилашвили-12 голов,Цховребадзе-6, Арсенашвили и Дихаминджия –по 4,Абрамашвили-3, Чантурия и Рустамов –по 2 , Симония, Орджоникидзе и Чиковани –по 1. Затем наши ребята победили сборную Молдовы 27:20, у нас отличились Цховребадзе-10 голов,Рустамов, Кбилашвили и Чиковани-по 3, Орджоникидзе, Арсенашвили, Чантурия и Абрамашвили-по 2, Зура Цинцадзе-1. . В полуфинале наша сборная встретилась с Болгарией и уверенно выиграла -32:19, мячи забили Цховребадзе-8,Кбилашвили и Дихаминджия-по 6, Майсурадзе и Орджиникидзе-по 3,Арсенашвили и Чиковани по 2,Рустамов и Симония по 1.Болгария попала в полуфинал благодаря победе над Андоррой со счетом 38:21, до этого болгары в своей группе проиграли Кипру 23:29. В другой полуфинальной паре сборная Кипра в напряженном поединке сумела выиграть у Молдовы со счетом 30:28 . В матчах группового этапа Кипр победил не только Болгарию, но и Андорру 38:16. А Молдова попала в полуфинал благодаря победе над Азербайджаном 28:16.В финал Кубка вышли сборные Грузии и Кипра, которые до этого одержали три победы подряд- по два матча они выиграли в группе, а также победили соперников в полуфинале. Решающий поединок Кубка сборная Грузии провела на высочайшем уровне и уверенно победила команду Кипра со счетом 32:18. Лучшим игроком финального матча был назван 20-летний игрок французского клуба "Монпелье" Георгий Цховребадзе(в будущем сезоне он на правах аренды будет выступать за швейцарский клуб «Винтертур», продолжая принадлежать при этом клубу «Монпелье»), которого называют восходящей звездой грузинского и европейского гандбола. В финале он забил 12 мячей в ворота Кипра, создав при этом немало голевых ситуаций и вскружив голову защитникам соперников. В финальном матче в составе сборной Грузии также отличились Рустамов-5 голов, Арсенашвили-4), Дихаминджия-3, Абрамашвили и Чиковани по 2, Кбилашвили и Чантурия-по 1.Лучшим игроком Кубка Наций в Тбилиси был признан Ираклий Кбилашвили, который своей красивой, полезной и результативной игрой порадовал специалистов и поклонников). Как всегда, и на этом турнире в Тбилиси надежно и уверенно выступал в сборной ветеран нашего гандбола 39-летний Реваз Чантурия: до 2004 года играл в клубах Грузии, в последние 17 лет он выступает в командах Македонии,с 2002 года по сегодняшний день является игроком национальной сборной Грузии. Хотелось бы отметить также удачную и успешную игру в матчах Кубка Наций 24-летнего Георгия Дихаминджия: его родители до 1993 года жили в Сухуми, сам Георгий родился в Тбилиси(21.06.1997), где с детства увлекся гандболом, выступал в клубах Грузии,Дании, Македонии, с осени прошлого года-в Германии, с 2016 года регулярно играет за сборную Грузии.В борьбе за третье место Кубка сборная Болгарии сумела одолеть Молдову со счетом 26:25. Таким образом, команды Грузии, Кипра и Болгарии , занявшие соответственно первое, второе и третье место в Кубке, вышли в следующий этап отборочного турнира ЧЕ 2024.Матчи Кубка Наций показали, что в сборной Грузии успешно выступает талантливая плеяда молодых игроков, которые вместе с многоопытными гандболистами и ветеранами команды показали результативную и красивую игру, доставив радость поклонникам нашей сборной как в Грузии, так и за рубежом. В этом , конечно, большая заслуга тренерского штаба сборной: главным тренером национальной команды Грузии с марта с.г. работает румынский специалист Санду Флорин Якоб, его помощниками являются грузинский гандболист, а впоследствии тренер Бека Орджоникидзе и бывший голкипер национальной команды Шота Тевзадзе, который в январе с.г. в 40-летнем возрасте завершил 21-летнюю карьеру вратаря сборной.Врачом национальной команды является Джумбер Каркарашвили, физиотерапевтом - Рати Тамарашвили.Следует отметить активную работу Федерации гандбола Грузии (ФГГ) во главе с новым президентом Федерации Вахтангом Мейпариани, который в январе текущего года сменил на этом посту Зураба Какабадзе-бывшего гандболиста тбилисского «Буревестника» и молодежной сборной Грузии(в 1970-х годах) . З.Какабадзе с 2004 года работал на ответственных постах в ФГГ, с ноября 2012 до января 2021 года являлся президентом Федерации ( дважды избирался на эту должность на 4-летний срок). Новому президенту ФГГ Вахтангу Мейпариани 50 лет, в 1990-х годах он был капитаном команды «ГТУ» и сборной Грузии, затем работал тренером, с конца 2012 года до января с.г. был вице-президентом ФГГ, курируя работу сборных.Комментируя итоги выступления сборной страны на вышеназванном Кубке в Тбилиси, В. Мейпариани сказал журналистам:»Ребята отлично сыграли, эти матчи показали, что у сборной Грузии есть хороший потенциал для усиления игры и достижения новых успехов. Поздравляю игроков, тренерский штаб и поклонников нашей команды».В свою очередь один из лидеров команды Г. Цховребадзе отметил, что «игроки сборной Грузии тщательно подготовились к турниру». «Мы показали результативную игру, мы можем прибавить в игре, наша команда в состоянии бороться за то, чтобы в будущем попасть в финальную часть Чемпионатов Европы и Мира, побороться за попадание в Олимпийские Игры 2024 года,это сложно, но это возможно»,- сказал он.И.Кбилашвили, признанный лучшим игроком Кубка Наций в Тбилиси, назвал выступление сборной «серьезным успехом». «Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы и в будущем порадовать поклонников сборной Грузии успешной игрой»,- сказал Кбилашвили.Пользуясь случаем, от своего имени и имени многочисленных поклонников нашей национальной команды поздравить сборную Грузии с завоеванием Кубка Наций и пожелать игрокам и тренерскому штабу новых успехов.Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист Грузии



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