

Более 50 сотрудников швейной фабрики попали в больницу с отравлением

25.06.2021 20:51





Более 50 человек отравились на швейной фабрике «Аджара текстиль» (Ajara Textile) в портовом городе Поти (регион Самегрело – Земо Сванети). Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».



Сотрудники предприятия, у которых отмечались симптомы интоксикации, были доставлены в больницу. Предположительно, все они отравились в столовой. Работодатель предоставляет сотрудникам разовое питание. Продовольствие «Аджара текстиль» поставляет компания-контрактор.



Директор «Аджара Текстиль» Гия Ломинадзе подтвердил факт. Одновременно он заявил, что госпитализация потребовалось лишь 15-7 работникам, а другим стало плохо только потому, что они подверглись панике и страху.



«По предварительным данным, это могла быть пища, однако, хочу отметить, что на этом предприятии трудоустроены 1,5 тысячи человек и только 15 или 17 человек переведены в больницы», — заявил Ломинадзе.



Он заверил, что на предприятии соблюдаются все нормы безопасности и гигиены. По словам Ломинадзе, теперь они ожидают заключения соответствующих служб.



В настоящее время на месте работают сотрудники Национального агентства продовольствия Минсельхоза Грузии.



Компания «Аджара текстиль» функционирует на грузинском рынке с 2008 года и уже владеет предприятиями в Батуми, Поти и Рустави, на которых работают более шести тысяч человек.



«Аджара текстиль» сотрудничает со многими международными компаниями, в том числе такими известными брендами, как Nike, Adidas, Puma, Lotto, Erima.



В начале мая случай массового отравления зафиксировался на швейной фабрике в Хелвачаури (АР Аджария). С симптомами интоксикации тогда в больницу попали 65 человек.



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