

В Грузии выявлено 754 новых случая инфицирования коронавирусом

26.06.2021 12:01





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 35 928 тестов, отсюда 19 289 на антигены и 16 639 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 754 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 362 937.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 25 июня, дневной показатель положительности составляет 2.10%, за последние 14 дней – 2.47%, а за 7 дней - 2.33%.



За последние сутки выздоровели 438 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 348 705.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 18 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 255 человек.



Из выявленных за сутки 754 новых случаев коронавируса 435 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 35, в Имеретии - 76, в Квемо Картли – 54, в Шида Картли – 22, в Гурии – 9, в Самегрело и Земо Сванетии – 35, в Кахетии – 69, в Мцхета-Мтианети - 9, в Самцхе-Джавахети – 8, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 2.



На данном этапе в Грузии 8 951 активный случай инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 2 562 человека, в том числе в Тбилиси – 1 405, в Аджарии – 145, в Имеретии – 334. Тяжелых пациентов – 639, в том числе в Тбилиси - 300, в Аджарии – 37, в Имеретии – 143. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 159 лиц, в том числе в Тбилиси - 102, в Аджарии – 7, в Имеретии – 10.



В клинических гостиницах находятся 585 человек, в том числе в Тбилиси – 362, в Аджарии – 218. На дому лечатся 5 804 человека.



В карантинном пространстве 35 человек, в том числе в Тбилиси - 31, в Аджарии - 4.



На данном этапе на самоизоляции находятся 7 767 человек, в том числе в Тбилиси – 2 547 лиц, в Аджарии – 621, в Имеретии – 1 058.



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