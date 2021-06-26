

В Грузии от коронавируса умерли еще 18 человек

26.06.2021 12:07





В Грузии от коронавируса скончались еще 18 человек.



«За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 18 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 255 человек», - говорится в информации, распространенной администрацией правительства Грузии.



За последние 24 часа в стране выявлено 754 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, проведено 35 928 тестов.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





