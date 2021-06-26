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Батуми примет матч в рамках Лиги конференций между брестским «Динамо» Брест и пльзеньской «Викторией»
26.06.2021 15:12
Брестское «Динамо» проведет ответный матч с чешской «Викторией» из Пльзени в рамках Лиги конференций в Батуми, — сообщает официальный сайт белорусского футбольного клуба.
Причина в том, что европейские авиалинии отказались от выполнения прямых чартерных рейсов в Беларусь. Игра состоится 29 июля на открывшемся год назад стадионе в Батуми.
«Решение о переносе матча с «Викторией» на нейтральное поле было принято УЕФА. Игра состоится 29 июля на открывшемся год назад в Батуми футбольном стадионе, который вмещает 20 тысяч зрителей. Время начала матча пока не известно. Согласно регламенту, болельщики не смогут присутствовать на игре», — сообщает пресс-служба брестского «Динамо».
Брестское «Динамо» начнет выступление в Лиге конференций УЭФА с выездной игры в Чехии, которая состоится 22 июля. По заявлению белорусского клуба, в случае возобновления прямых чартерных рейсов в Беларусь, УЕФА позволит «Динамо» провести домашний матч в Бресте.
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