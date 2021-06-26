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Главный инфекционист призывает медиков использовать тоцилизумаб для лечения тяжелобольных ковидом
26.06.2021 22:38
Директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе распространяет информацию в связи с препаратом тоцилизумаб и заявляет, что США разрешили использовать тоцилизумаб при неотложных случаях среди больных определенной категории.
По его же словам, в Грузии уже есть практика успешного использования тоцилизумаба при лечении больных коронавирусом и Центр инфекционной патологии использовал его еще с прошлого года.
«За последние два месяца в «Центре сердца Чапидзе» тоцилизумабом лечили 8 тяжелых и критически тяжелых пациентов с COVID-19, и семеро пациентов из них были спасены. Это очень хороший пример для других клиник.
Призываю ковид-клиники более широко использовать тоцилизумаб для лечения тяжелобольных ковидом, но только с учетом всех показаний и противопоказаний, а также скрупулезно принимая во внимание все побочные эффекты.
Прошу учитывать, что тоцилизумаб – это сильнодействующий препарат, у него строго определенные показания и противопоказания. Поэтому назначение и использование этого медикамента возможно лишь специалистами с соответствующей компетенцией и опытом», - пишет Тенгиз Церцвадзе на странице Facebook.
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