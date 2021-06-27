

В Грузии выявлено 585 новых случаев инфицирования коронавирусом

27.06.2021 11:55





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 22 073 теста, отсюда 9 972 на антигены и 12 101 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 585 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 363 522.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 26 июня, дневной показатель положительности составляет 2.65%, за последние 14 дней – 2.49%, а за 7 дней - 2.33%.



За последние сутки выздоровели 953 человека, в целом же количество выздоровевших выросло до 349 658.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 11 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 266 человек.



Из выявленных за сутки 585 новых случаев коронавируса 370 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 39, в Имеретии - 64, в Квемо Картли – 44, в Шида Картли – 8, в Гурии – 0, в Самегрело и Земо Сванетии – 23, в Кахетии – 23, в Мцхета-Мтианети - 2, в Самцхе-Джавахети – 12, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 0.



На данном этапе в Грузии 8 572 активных случая инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 2 576 человек, в том числе в Тбилиси – 1 429, в Аджарии – 149, в Имеретии – 326. Тяжелых пациентов – 596, в том числе в Тбилиси - 295, в Аджарии – 40, в Имеретии – 138. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 161 лицо, в том числе в Тбилиси - 103, в Аджарии – 9, в Имеретии – 11.



В клинических гостиницах находятся 598 человек, в том числе в Тбилиси – 361, в Аджарии – 232. На дому лечатся 5 398 человек.



В карантинном пространстве 40 человек, в том числе в Тбилиси - 36, в Аджарии - 4.



На данном этапе на самоизоляции находятся 7 416 человек, в том числе в Тбилиси – 2 456 лиц, в Аджарии – 593, в Имеретии – 1 058.



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