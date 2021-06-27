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Пропавшего в Италии гражданина Грузии нашли в больнице
27.06.2021 14:52
42-летнего гражданина Грузии, пропавшего на юге Италии, нашли в одной из клиник города Лечче. Об этом сообщает региональное радио «Херети» со ссылкой на родственников.
«Мой брат связался с нами с помощью других эмигрантов и сказал, что у него проблемы со здоровьем. Он говорит, что вернется в Грузию, как только сможет. Подробности мы узнаем чуть позже», — сказала его сестра.
Уроженца Лагодехи Темура Мосашвили, уехавшего в Италию около двух месяцев назад, искали более недели. 20 июня он покинул приют для мигрантов, и с тех пор связаться с ним семье не удавалось.
Как рассказала СМИ мать мужчины, в последнее время у Мосашвили были проблемы со здоровьем, его даже госпитализировали, но на следующий день пациент ушел из больницы.
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