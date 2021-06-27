

Народный защитник завтра посетит Ниноцминдский детский пансион

27.06.2021 15:25





Народный защитник Нино Ломджария 28 июня прибудет в детский пансион в Ниноцминда. Как сообщили "IPN" в офисе Народного защитника, омбудсмен прибудет в пансион около 13:00.



Встреча епископа Бодбийского Якоба с Народным защитником Нино Ломджария по поводу пансиона для сирот и детей, лишенных заботы, в Ниноцминда состоялась 17 июня. Именно на этой встрече была достигнута договоренность о том, что управляющий пансиона, епископ Бодбийский владыка Яков и Народный защитник прибудут в пансион вместе.



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