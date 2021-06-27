

Международный день моряка отмечают в Батуми

27.06.2021 15:33

Новости-Грузия



По традиции сегодня праздничные мероприятия в черноморском городе начались с шествия курсантов Морской академии и высшего инженерно-морского училища, а также моряков и сотрудников Агентства морского транспорта Грузии. В сопровождении оркестра они прошли по бульвару — от центрального парка Батуми до 11-й пристани.



Там же состоялась торжественная церемония, в ходе которой с профессиональным праздником моряков поздравили глава Минэкономики Грузии Натия Турнава, а также советник президента Грузии по обороне и безопасности Гела Гиоргадзе.



Как указала Турнава, грузинские моряки высокопрофессиональны и востребованы на различных судах. На сегодняшний день грузинские моряки могут работать на кораблях, плавающих под флагами 60 стран мира, в том числе 18 стран-членов ЕС.



Министр также отметила вклад грузинских моряков в экономику страны. По ее словам, речь идет о более чем 300 миллионах долларов в год.



«Многое делается для того, чтобы морское образование соответствовало международным стандартам, чтобы для грузинских моряков еще проще стало работать на как можно большем количестве судов по всему миру. Это служит представлению нашей страны как евразийских ворот, морского государства на международной арене», — указала Турнава.



Глава Минэкономики Грузии также отметила быстрые темпы восстановления рыболовного флота Грузии. Она указала, что государство активно подключено к этому процессу. В частности, в рамках правительственной программы «Производи в Грузии», сейчас строится 13 новых рыболовецких судов. По словам министра, это свидетельствует о том, что развитие морского сектора является особенно важным и приоритетным для государства.



В рамках мероприятия состоялась церемония награждения заслуженных представителей морского сектора. Также сегодня был подписан меморандум о взаимопонимании между Агентством морского транспорта Минэкономики Грузии и подрядчиком Агентства США по международному развитию (USAID) – международной девелоперской компанией DAI.



Официальная часть мероприятия завершилась церемонией чествования моряков, погибших в море. В память о них на воду был спущен венок.



День моряка отмечается ежегодно 25 июня, начиная с 2010 года. День установлен согласно специальной резолюции, принятой государствами-членами Международной морской организации (ІМО) на конференции в Маниле. Это профессиональный праздник всех людей, связанных с морем, прежде всего, моряков торговых флотов.



2021 Международная морская организация объявила годом действий для моряков, которые сталкиваются с беспрецедентными трудностями из-за пандемии COVID-19. Лозунг нынешней кампании — «Моряки: в основе будущего судоходства».



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