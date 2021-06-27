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Вакциной от коронавилуса в Грузии привиты 253 988 человек
27.06.2021 19:52
По данным Национального центра контроля заболеваний, число привитых вакциной от коронавируса в Грузии составляет 253 988 человек.
Что касается вакцинации за день, это число составляет 2267.
Напомним, вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. В этот период вакцинация населения велась следующими вакцинами: «Астразенека», «Пфайзер», «Синофарм», «Синовак».
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