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Вакциной от коронавилуса в Грузии привиты 253 988 человек


27.06.2021   19:52


По данным Национального центра контроля заболеваний, число привитых вакциной от коронавируса в Грузии составляет 253 988 человек.

Что касается вакцинации за день, это число составляет 2267.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. В этот период вакцинация населения велась следующими вакцинами: «Астразенека», «Пфайзер», «Синофарм», «Синовак».

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