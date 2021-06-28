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В Грузии выявлено 352 новых случая коронавируса


28.06.2021   12:34


В Грузии выявлено 352 новых случая коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.

За последние 24 часа в стране выздоровели 808 человек. За последние сутки от коронавируса скончались девять пациентов.

За последние 24 часа в стране было проведено 14 074 теста, в том числе 6 102 — с экспресс-тестом на антигены и 7 972 — с ПЦР-тестом.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 2,5%, за последние 14 дней — 2,47%, за последние 7 дней — 2,34%.

Всего в Грузии выявлено 363 874 случая заражения коронавирусом, из которых 350 466 человек выздоровели и 5275 умерли.

Всего вакцинированы 254 737 человек, ежедневно вакцинируется 604 человека.

В режиме карантина находятся 40 человек, в стационаре под наблюдением — 2602 человека, в ковид-гостинице — 598 человек.

При этом 27 июня в Грузии было выявлено 585 случаев коронавируса, 953 пациента выздоровели.

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