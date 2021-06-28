

12 лет тюрьмы за два стебля марихуаны — дело Гиоргия Слоева

28.06.2021 12:46

Новости-Грузия



15 апреля Гиорги Слоев был задержан по обвинению культивирования марихуаны. Однако его адвокат, супруга и друг, Гиорги Джимшиашвили («Мцване» — зеленый) говорят, что марихуана на самом деле принадлежала не Слоеву, а Джимшиашвили. Супруга и адвокат также утверждают, что во время задержания полиция применила насилие в отношении Слоева и двух его друзей, в результате вынудив их дать ложные показания.



Адвокат Бадри Григалашвили рассказал Netgazeti, что впервые Слоев был задержан по обвинению в наркопреступлении 3 года назад, в Аджарии. Григалашвили говорит, что при втором задержании Слоева участвовали те же сотрудники. Семья утверждает, что 3 года назад наркотики Слоеву «подложила» полиция.



«Конкретно ни с чем не связываем, но есть странные обстоятельства, например то, что в Аджарии его задержали сотрудники полиции Ваке-Сабуртало и это же отделение задержало его в Глдани, когда в обоих случаях в Аджарии и Глдани работают разные управления. Сомнительная ситуация, но конкретно ничего не знаю», — отмечает Григалашвили.



Слоеву инкриминируют нарушение 265-й статьи УК Грузии (незаконное культивирование растения, содержащего наркотические средства). В случае признания виновным ему грозит от 6 до 12 лет заключения.



Адвокат, супруга и друг в свою очередь считают это обстоятельство несправедливым. Они указывают, что фигурирующая в деле марихуана не содержала одурманивающее вещество, кроме того полиция взвесила растение вместе с корнями, из-за чего вес вырос настолько, что культивацию растения можно было расценить как уголовное преступление.



«Вообще должны взвешивать одурманивающее вещество, но в Грузии взвешивают с корнями и получается достаточный для уголовного дела вес», — объяснил адвокат.



Друг обвиняемого, музыкант Гиорги Джимшиашвили сказал Netgazeti, что марихуана принадлежала ему, а одурманивающих свойств в ней не было и курить ее нельзя.



Он объясняет, что арендовал квартиру для работы, а после перенес марихуану и необходимые для работы

инструменты в квартиру, в которой был арестован Слоев.



«Я попросил Гиоргия арендовать для меня квартиру, но он был занят и это сделал его друг. Потом, на протяжении трех месяцев я каждый день ходил в эту квартиру и это всем известно. Когда его задержали, у меня были проблемы со здоровьем и попросил своего другого друга привезти в квартиру воду. Гиорги сам проявил инициативу. Без всякого ордера и документа [полицейские] вошли в квартиру и задержали его. Видимо следили и когда увидели, что будет в таком месте, где есть марихуана, задержали. На самом деле эта марихуана принадлежит мне, я этого не скрываю», — сказал Джимшиашвили.



Он отметил, что после того, как узнал о задержании Слоева, сообщил его семье о том, что марихуана на самом деле принадлежит ему и предоставил документы, которые указывают на то, что арендную плату за квартиру, в которой задержали Слоева, платил он. Джимшиашвили говорит, что готов предстать перед судом в качестве свидетеля, но пока его даже не опросили.



«Добыл все доказательства и принес адвокату, он представил их суду, но они тянут процесс уже три месяца. Знают, что не виноват и максимально тянут, мучают нас», — считает Джимшиашвили.



Супруга задержанного Кетеван Миндиашвили говорит, что во время задержания в отношении ее супруга и двух свидетелей полиция применила насилие.



«Полиция написала эти показания и заставила их подписать путем угроз и физической расправы. Когда свидетель говорил, что марихуана принадлежит Джимшиашвили, в показаниях писали фамилию моего супруга. Они могут подтвердить это и на суде. Моего супруга избили бутылкой с водой. Когда я пришла в отделение угрожали и мне, сказали что задержат — мол, будь благодарна, что ты на свободе, ведь ты и сама торгуешь», — вспоминает Миндиашвили.



Миндиашвили говорит, что они обращались в Генеральную инспекцию, но ведомство не посчитало нужным провести экспертизу.



В МВД Грузии пока не комментировали данное дело.



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