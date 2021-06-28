

Проживающим в Ираке гражданам Грузии угрожает одна из группировок

28.06.2021 14:30





Жизни граждан Грузии, находящихся в Ираке, в том числе одного малолетнего ребенка, находятся под угрозой – за право на проживание одна из действующих в Ираке группировок требует от граждан Грузии не менее полумиллиона долларов. Как рассказали тамошние грузины телеканалу «Мтавари», власти ничего не делают, чтобы помочь им.



«Здешним правительством и всеми органами, будь то полиция, армия, суд, управляет эта группировка. Когда пришла эта группировка и потребовала денег, началась словесная перепалка, моя супруга не давала денег, в результате чего ей угрожали смертью. [...]



Невозможно даже повести ребенка в парк поиграть, та же самая группировка проверяет, кто входит в парк и кто выходит, и мы боимся, что они вновь узнают о нашем местоположении», - говорит проживающая в Ираке Екатерина Чкадуа.



Екатерина Чкадуа говорит, что после одного из нападения в Ираке, ее муж, иракец, в 2017 году получил от министерства по делам беженцев Грузии вид на жительство сроком на один год, а в 2018 году ему было отказано в проживании в Грузии. Для возвращения в страну они неоднократно обращались в посольство Грузии в Иордании, однако ответ также был отрицательным. Одной из причины отказа министерство юстиции назвало гражданство супруга Чкадуа и заявило, что это представляет угрозу для страны.



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