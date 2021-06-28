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Телеканал «Мтавари» впредь не будет освещать гомофобные высказывания
28.06.2021 20:12
«Генеральный директор «Мтавари» Ника Гварамия заявляет, что они не собираются освещать гомофобные высказывания и призывы светского или духовного лица» – об этом он написал в социальной сети.
По его словам, несколько гомофобных заявлений у них уже просочились, за что он приносит общественности извинения.
«Одним словом, по решению «Главного канала», мы не собираемся освещать гомофобные высказывания и призывы какого-либо лица, светского или духовного.
Мы приносим извинения общественности, что за последнюю неделю в дневной и утренний эфир «Главного» просочились два подобных заявления. Эти заявления немедленно были изъяты (удалены) и с сайта, и с Фейсбука», - пишет Ника Гварамия.
Для справки, 5 июля «Тбилиси-Прайд» и часть неправительственных организаций планируют провести «Марш чести», чему воспротивились Патриархия и высшие иерархи.
Кроме того, 5 июля сторонники лидера партии "Единство, Суть, Надежда" Левана Васадзе запланировали контракцию.
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