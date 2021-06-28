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Сборная Грузии по баскетболу (3х3) не попала в финальный этап Кубка Европы
28.06.2021 20:18
Баскетбольная сборная Грузии (3х3) в финальный этап Кубка Европы не прошла. Сборная в составе Ильи Лондаридзе, Вахтанга Гаприндашвили, Зуки Мачаладзе и Резо Чачанидзе выбыла из борьбы на квалификационном этапе.
Решающим оказался первый же матч против сборной Румынии, судьба которого не была определена в основное время. В овертайме вперед вышла Грузия, но румыны сделали дальний бросок и выиграли благодаря набранным в дополнительное время двум очкам – 17:16.
Следующим соперником была Ирландия, у которой Грузия выиграла со счетом 19:15. В результате, чтобы попасть в две вышедшие из группы команды грузинам в последнем туре нужно было обыграть Литву, вопрос выхода которой в финальный турнир уже был решен. Прибалты выиграли, забросив победный мяч за две секунды до конца матча - 16:15.
Обладателями четырех путевок на Кубок Европы стали Литва, Украина, Нидерланды и Эстония.
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