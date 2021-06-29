

В Грузии выявлено 1194 новых случая коронавируса

29.06.2021 11:07





В Грузии выявлено 1194 новых случая коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 678 человек. За последние сутки от коронавируса скончались 22 пациента.



За последние 24 часа в стране было проведено 29 709 тестов, в том числе 18 220 — с экспресс-тестом на антигены и 11 489 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 4,02%, за последние 14 дней — 2,5%, за последние 7 дней — 2,45%.



Всего в Грузии выявлено 365 068 случаев заражения коронавирусом, из которых 351 144 человек выздоровели и 5297 умерли.



Всего вакцинированы 257 974 человека, ежедневно вакцинируются 2 777 человек.



В режиме карантина находятся 42 человека, в стационаре под наблюдением — 2639 человек, в ковид-гостинице — 611 человек.



При этом 28 июня в Грузии было выявлено 352 новых случая коронавируса, выздоровели 808 пациентов.





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