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В Грузии выявлено 1194 новых случая коронавируса
29.06.2021 11:07
В Грузии выявлено 1194 новых случая коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 678 человек. За последние сутки от коронавируса скончались 22 пациента.
За последние 24 часа в стране было проведено 29 709 тестов, в том числе 18 220 — с экспресс-тестом на антигены и 11 489 — с ПЦР-тестом.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 4,02%, за последние 14 дней — 2,5%, за последние 7 дней — 2,45%.
Всего в Грузии выявлено 365 068 случаев заражения коронавирусом, из которых 351 144 человек выздоровели и 5297 умерли.
Всего вакцинированы 257 974 человека, ежедневно вакцинируются 2 777 человек.
В режиме карантина находятся 42 человека, в стационаре под наблюдением — 2639 человек, в ковид-гостинице — 611 человек.
При этом 28 июня в Грузии было выявлено 352 новых случая коронавируса, выздоровели 808 пациентов.
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