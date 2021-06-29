

Габуния: Для массовой иммунизации готовятся большие площади

29.06.2021 13:00





Минздрав оформил контракт на поставку 2,5 миллиона доз вакцины, первая поставка будет произведена через несколько дней, заявила после заседания Координационного совета заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.



Она сообщила, что для массовой иммунизации готовятся большие площади, в том числе торговые центры.



«К концу июля в стране будет более миллиона вакцин, что позволит нам начать массовую вакцинацию. Сегодня мобилизованы 284 бригады, которые занимаются вакцинацией. Одна бригада может вакцинировать 60 человек в день, что составляет в общей сложности 17 000 прививок в день. Кроме того, планируется удвоить количество бригад и активировать центры массовой вакцинации. Уже ведутся консультации с крупными торговыми центрами, где министерство здравоохранения и клиники, участвующие в процессе, будут обслуживать центры вакцинации, чтобы предотвратить четвертую волну», - сказала Габуния.



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