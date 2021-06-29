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Коронавирус подтвержден у более 400 туристов в Грузии
29.06.2021 14:16
По словам главы Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, за последний месяц в Грузии зарегистрировано более 400 случаев заражения коронавирусом среди туристов.
Как пояснил главный эпидемиолог, у некоторых туристов вирус был выявлен после прибытия в страну.
«Я не могу сказать вам, связано ли увеличение случаев заболевания со штаммом «дельта». Инфицирование связано с повышение мобильности, увеличением количества въезжающих людей, это касается и штамма «дельта». Вчера у нас подтвердились еще 7 случаев.
Кроме того, я сообщил сегодня Совету, что у нас более 400 случаев заражения туристов в стране, которые были изолированы. Повышенная мобильность - один из факторов риска распространения инфекции», - сказал Гамкрелидзе.
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