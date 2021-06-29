

Германия не принимает граждан вакцинированных Sinopharm и Sinovac

29.06.2021 19:27





Вакцинированные граждане Грузии, как и граждане многих других стран, имеют право с 25 июня посещать Германию. Однако на данном этапе Германия не принимает граждан, вакцинированных Sinopharm и Sinovac



Как указано в официальной информации пересечь границу Германии может гражданин прошедший полный курс вакцинации. Однако со дня введения второй дозы должно пройти 14 дней.



Тут следует отметить, что руководствуясь рекомендациями Института имени Пауля Эрлиха, правительство ФРГ разрешает въезд вакцинированным только препаратами признанными Европейским агентством по лекарственным средствам. Это препараты: Pfizer-BioTech, AstraZeneca, Moderna и Janssen (J&J). Если EMA выдаст разрешение на другие вакцины, то возможно власти ФРГ добавят их в список.



Следовательно, для поездки в Германию гражданин Грузии должен быть вакцинирован препаратом выпущенным этими производителями.



В список не входят Sinopharm и Sinovac, которым вакцинированы большинство граждан Грузии и которые были доступны для граждан старше 18 лет, в отличие от Astrazeneka и Pfizer.



Хотя с 13 июня Германия внесла Грузию в список стран «легкого риска», по данным МИД Грузии, при наличии документации о полном прохождении курса вакцинации , нет необходимости предъявлять ПЦР-тест. В аэропорту тестирование не проводится и карантин также не является обязательным. Документы можно подать в электронном виде, онлайн, за 3 дня до пересечения границы с Германией.



Следует учитывать и следующую информацию: Если в любое время в течение последних десяти дней до въезда вы находились в зоне, классифицируемой на момент запланированного въезда как зона риска или зоны с вариантами вируса, то еще до въезда на территорию ФРГ вы должны зарегистрироваться на въездном портале Федеративной Республики Германия https://www.einreiseanmeldung.de и иметь при себе соответствующее подтверждение для контроля со стороны перевозчика или при въезде со стороны федеральной полиции.



Если вы прибыли в Федеративную Республику Германия из-за границы и в течение 10 дней до въезда находились в зоне риска, то, как правило, вы обязаны сразу же после прибытия отправиться прямо в собственное жилье или другое подходящее место пребывания и находиться там в течение 10 дней после прибытия (карантин). В случае предъявления справки о полной вакцинации против COVID-19, справки о выздоровлении или результата теста через въездной портал Федеративной Республики Германия https://www.einreiseanmeldung.de карантин заканчивается досрочно.



На данном этапе государств, которые позволяют гражданам, вакцинированным Sinopharm и Sinovac приезжать в страну с различными целями, включая туризм:



Болгария

Испания

Эстония

Кипр (только с Sinopharm)

Греция

Австрия



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