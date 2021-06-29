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Тикарадзе: В настоящее время количество заболевших достаточно велико


29.06.2021   19:29


По словам министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, текущий уровень заболеваемости коронавирусом достаточно высок, но не является решающим.

Она отметила, что следующие решения будут приняты по итогам двухнедельного наблюдения.

«Повышение показателей инфицирования, конечно, зависит от различных штаммов, а также от эффективного проведения всех мер, к которым мы призываем общественность. Важно, чтобы социальная активность была максимально ограничена или проводилась только в пределах норм, установленных Инспекцией труда. Однако текущее количество случаев, которое довольно велико, не имеет решающего значения, так как важно отслеживать каждое из этих увеличений в течение двух недель, что позволит нам принять решение позже», - сказал Тикарадзе.

Для справки, сегодня в Грузии подтверждено 1194 новых случая коронавируса, 22 пациента скончались.

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