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Эми Клэнси: Наш приоритет - возвращение детей в биологические семьи
29.06.2021 20:45
Представитель ЮНИСЕФ Эми Клэнси заявила, что для них приоритетом является возвращение детей в их биологические семьи, но если это окажется невозможным, в том случае должна быть найдена альтернативная форма, например, приемная семья.
Эми Клэнси заявила после встречи в Патриархии, что Детский фонд ООН готов оказать соответствующую помощь семьям, чтобы не допустить разлучения детей с их семьями.
«Нашим приоритетом является возвращение детей в их собственные биологические семьи, а если это невозможно, то следует перераспределить в альтернативные формы опеки, например, в приемных семьях.
Что касается небольших семейных домов, то это должна быть последняя мера и рассматриваться как переходный период, чтобы дети наконец-то вернулись в свои семьи. Также очень важно, чтобы семьи могли обеспечить достойное воспитание. ЮНИСЕФ готов помочь этой системе, укрепить семьи и предоставить соответствующую помощь для предотвращения разлучения детей с их семьями», — заявила Эми Клэнси.
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