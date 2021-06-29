

Эми Клэнси: Наш приоритет - возвращение детей в биологические семьи

29.06.2021 20:45





Представитель ЮНИСЕФ Эми Клэнси заявила, что для них приоритетом является возвращение детей в их биологические семьи, но если это окажется невозможным, в том случае должна быть найдена альтернативная форма, например, приемная семья.



Эми Клэнси заявила после встречи в Патриархии, что Детский фонд ООН готов оказать соответствующую помощь семьям, чтобы не допустить разлучения детей с их семьями.



«Нашим приоритетом является возвращение детей в их собственные биологические семьи, а если это невозможно, то следует перераспределить в альтернативные формы опеки, например, в приемных семьях.



Что касается небольших семейных домов, то это должна быть последняя мера и рассматриваться как переходный период, чтобы дети наконец-то вернулись в свои семьи. Также очень важно, чтобы семьи могли обеспечить достойное воспитание. ЮНИСЕФ готов помочь этой системе, укрепить семьи и предоставить соответствующую помощь для предотвращения разлучения детей с их семьями», — заявила Эми Клэнси.













• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





