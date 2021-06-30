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В Грузии выявлено 1010 новых случаев коронавируса
30.06.2021 11:03
В Грузии выявлено 1010 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 603 человека. 19 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.
За последние 24 часа в стране было проведено 28 617 тестов, в том числе 15 164 — с экспресс-тестом на антигены и 13 453 — с ПЦР-тестом.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 3,53 процента, за последние 14 дней — 2,59 процента, за последние семь дней — 2,69 процента.
Всего в Грузии выявлено 366 078 случаев заражения коронавирусом, из которых 351 747 человек выздоровели и 5316 умерли.
Всего вакцинированы 261 652 человека, ежедневно вакцинируется 3 667 человек.
В режиме карантина находятся 54 человека, 2669 человек находятся под наблюдением в стационаре, 561 человек — в ковид-гостинице.
При этом 29 июня в Грузии было выявлено 1194 новых случая коронавируса, выздоровели 678 пациентов.
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