

В Грузии выявлено 1010 новых случаев коронавируса

30.06.2021 11:03





В Грузии выявлено 1010 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 603 человека. 19 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 28 617 тестов, в том числе 15 164 — с экспресс-тестом на антигены и 13 453 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 3,53 процента, за последние 14 дней — 2,59 процента, за последние семь дней — 2,69 процента.



Всего в Грузии выявлено 366 078 случаев заражения коронавирусом, из которых 351 747 человек выздоровели и 5316 умерли.



Всего вакцинированы 261 652 человека, ежедневно вакцинируется 3 667 человек.



В режиме карантина находятся 54 человека, 2669 человек находятся под наблюдением в стационаре, 561 человек — в ковид-гостинице.



При этом 29 июня в Грузии было выявлено 1194 новых случая коронавируса, выздоровели 678 пациентов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





