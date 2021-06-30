

Администрация фейсбук-страницы муниципалитета Цалки обозвала «имбецилом» критиковавшего их гражданина

30.06.2021 19:06





Гражданина, который раскритиковал мэрию Цалки за потраченную на детский концерт сумму, обозвали «имбецилом» с официальной Фейсбук страницы муниципалитета Цалки.



Константин Габулдани поделился сюжетом «Главного канала» и написал, что на фоне тяжелых социальных проблем тратить 15 000 лари на концерт нелогично.



«Молодой человек, вы от начала до конца имбецил», - так отреагировал муниципалитет на критику гражданина.



На данный момент комментарии, написанные на официальной странице муниципалитета, удалены, однако скрины распространяет ТВ 4.



«Молодой человек, вы являетесь имбецилом от начала до конца, вами управляет корректность или вас не учили вежливости? Да, но я знаю, что сваны, особенно Габулдани очень хорошие и вежливые, поэтому людей старше тебя не стоит так ругать, извини», - сказано в комментарии муниципалитета Цалки.





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