

Прививки от коронавируса в Грузии будут делать по 12 часов в день

30.06.2021 21:01





С восьми до 12 часов увеличивают свой рабочий график медицинские учреждения Грузии, которые включены в процесс вакцинации. Об этом было заявлено после встречи руководителей клиник страны с министром здравоохранения Екатериной Тикарадзе.



Кроме того, вакцинация будет проводится без выходных – семь дней в неделю.



Грузия рассчитывает на получение большого количества вакцин в июле. Правительство намерено организовать массовую вакцинацию – препаратами Pfaizer и Astrazeneca будут прививать в клиниках, а китайскими Sinopharm и Sinovac – на прививочных пунктаз, которые будут открыты в торговых центрах.



«Когда со стороны общества есть большой интерес к процессу вакцинации, мы готовы работать фактически без выходных в режиме двух смен, чтобы вместе с Минздравом и Центром по контролю заболеваний полностью охватить вакцины, которые поступят в Грузию», — заявила директор Медицинского центра Кавказа Натия Нуцубидзе.



Медицинский директор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая уверена, что показатель вакцинации вскоре резко увеличится.



«Инфекционная больница включена в борьбу с коронавирусом с первого дня и наша включенность была максимально использована. Мы справлялись с этим благодаря работе с 9 утра до 19:00. Если мы перейдем на семидневный и 12-часовой режим работы, то могу сказать, что этот показатель возрастет еще на 50%», — заявила Эзугбая.



По словам замминистра здравоохранения Тамар Габуния, увеличенные часы работы медучреждений помогут гражданам пойти на вакцинацию как в рабочие дни, так и в выходных.



Минздрав обещает, что летом для граждан Грузии будут доступны вакцины Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm и Sinovac. А уже осенью в страну поступят вакцины таких производителей как Moderna, Jonson&Jonson и Novovax.



Глава Минздрава предполагает, что за три месяца в Грузии вакцинируют около полумиллиона граждан (население Грузии составляет 3,8 миллиона человек).



На данный момент в процессе вакцинации участвуют 200 клиник и 281 бригада медиков. В день бригада работает восемь часов и прививает до 60 человек.



Если количество бригад будет увеличено, а ресурс для этого есть, утверждает Тикарадзе, то за день в стране можно будет вакцинировать 17 тысяч человек. За 25 рабочих дней – это полмиллиона вакцинированных.



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