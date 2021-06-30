

Более 400 человек посетили выставку «зеленого» и социального предпринимательства в Тбилиси

30.06.2021 22:18





19 июня Кавказская сеть экологических НПО (CENN) при поддержке Европейского союза организовала первую в Грузии крупномасштабную выставку социальных и «зеленых» предприятий. Мероприятие прошло в выставочном пространстве Expo Georgia в Тбилиси в рамках проекта EU4Youth по «Программа развития экосистемы социального предпринимательства (SEED) для зеленого роста». Выставка, в которой приняли участие более 400 человек, привлекла предпринимателей из семи разных регионов Грузии.



В выставке приняли участие свыше 60 предприятий, действующих по всей Грузии и ведущих социальный и экологический бизнес, с акцентом на содействие развитию молодежи, устойчивому развитию туризма и зеленой экономике.



Посетители имели возможность попробовать и купить товары местного и экологически чистого производства. Кроме того, были проведены мастер-классы по повторному использованию отходов, рисованию, йоге и многому другому.



Выставка «Социальное и зеленое предпринимательство» стала частью региональной конференции «Зеленая экономика и инклюзивный рост на Южном Кавказе», проводимой в рамках текущих проектов CENN, финансируемого ЕС проекта SEED «Устойчивое управление лесами ради сельского развития, устойчивого к изменению климата» при поддержке Австрийского агентства по сотрудничеству в целях развития (ADC) и проекта «Цифровой Кавказ», финансируемого USAID.



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