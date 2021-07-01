

В Грузии начались Единые национальные экзамены

01.07.2021 10:17





В Грузии начались Единые национальные экзамены. Сегодня абитуриенты сдают экзамен по грузинскому языку и литературе.



Регистрацию на Единые национальные экзамены прошли более 38 400 абитуриентов; более 3700 студентов выразили желание участвовать в грантовом конкурсе; на общий магистерский экзамен зарегистрировано более 12 800 кандидатов.



На предметный экзамен учителей, специальный экзамен для старших учителей, а также на подтверждение предметной и профессиональной компетенции прошли регистрацию более 28 700 желающих - в этот список включены и аппликанты, которые зарегистрировались на тестирование по подтверждени. предметной и / или профессиональной компетенции до 30 апреля 2020 года включительно.



Как заявляют в Национальном центре оценки и экзаменов, экзамены и в этом году будут проводиться с соблюдением всех регуляций, связанных с ковид-пандемией. Абитуриенты, у которых подтвердится коронавирус, сдадут экзамены позже, на специально назначенной сессии.



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