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В Грузии начались Единые национальные экзамены
01.07.2021 10:17
В Грузии начались Единые национальные экзамены. Сегодня абитуриенты сдают экзамен по грузинскому языку и литературе.
Регистрацию на Единые национальные экзамены прошли более 38 400 абитуриентов; более 3700 студентов выразили желание участвовать в грантовом конкурсе; на общий магистерский экзамен зарегистрировано более 12 800 кандидатов.
На предметный экзамен учителей, специальный экзамен для старших учителей, а также на подтверждение предметной и профессиональной компетенции прошли регистрацию более 28 700 желающих - в этот список включены и аппликанты, которые зарегистрировались на тестирование по подтверждени. предметной и / или профессиональной компетенции до 30 апреля 2020 года включительно.
Как заявляют в Национальном центре оценки и экзаменов, экзамены и в этом году будут проводиться с соблюдением всех регуляций, связанных с ковид-пандемией. Абитуриенты, у которых подтвердится коронавирус, сдадут экзамены позже, на специально назначенной сессии.
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