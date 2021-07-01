

Два десятка абитуриентов не смогли выйти на ЕНЭ из-за ковид-инфекции

01.07.2021 10:22





По информации руководителя Национального центра оценки и экзаменов Софио Горгодзе, до 20 абитуриентов не смогли выйти на экзамен по грузинскому языку и литературе из-за ковид-инфекции, однако они сдадут экзамен на дополнительной сессии.



Об этом Горгодзе сообщила журналистам в экзаменационном центре, открывшемся в публичной школе № 175 в Мухиани, где она наблюдает за экзаменационным процессом.



По ее словам, с 06:00 в масштабе страны открыты 25 экзаменационных центров.



«Регистрация на первую сессию началась ровно в 08:00. По имеющейся к этому времени информации, около 20 абитуриентов, у которых зафиксирована ковид-инфекция, и они будут вызваны на отдельную сессию.



Что касается регуляций, то в отличие от прошлого года, абитуриенты должны будут быть в маске на протяжении всего экзаменационного процесса. Кроме того, в отличие от прошлого года, в этом году у нас две сессии - утренняя и дневная. Абитуриенты пройдут термоскрининг и дезобарьер, обработают руки и после этого будут размещены в секторах, где не более 10 абитуриентов. Столы расположены на дистанции, и перед каждым столом установлен щит», - сообщила Софио Горгодзе.



Для справки, Единые национальные экзамены начались сегодня с экзамена по грузинскому языку и литературе, а с 14 июля к процессу подключатся учителя и желающие преподавать. Конкурс на получение студенческих грантов пройдет 28 июля, кандидаты в магистры сдадут общие магистерские экзамены 27-30 июля.



В этом году в масштабе страны открыто 25 экзаменационных центров. Экзамены в целом сдают 83 600 человек, в том числе до 39 тысяч абитуриентов.



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