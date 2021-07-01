

В Грузии выявлено 980 новых случаев инфицирования коронавирусом

01.07.2021 11:20





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 30 579 тестов, отсюда 15 598 на антигены и 14 981 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 980 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 367 058.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 30 июня, дневной показатель положительности составляет 3.2%, за последние 14 дней – 2.66%, а за 7 дней - 2.86%.



За последние сутки выздоровели 877 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 352 624.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 11 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 327 человек.



Из выявленных за сутки 980 новых случаев коронавируса 663 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 38, в Имеретии - 95, в Квемо Картли – 51, в Шида Картли – 18, в Гурии – 2, в Самегрело и Земо Сванетии – 39, в Кахетии – 52, в Мцхета-Мтианети - 12, в Самцхе-Джавахети – 6, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 4.



На данном этапе в Грузии 9 081 активный случай инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 2 729 человек, в том числе в Тбилиси – 1 529, в Аджарии – 163, в Имеретии – 353. Тяжелых пациентов – 601, в том числе в Тбилиси - 311, в Аджарии – 37, в Имеретии – 134. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 165 лиц, в том числе в Тбилиси - 114, в Аджарии – 7, в Имеретии – 10.



В клинических гостиницах находится 605 человек, в том числе в Тбилиси – 423, в Аджарии – 182. На дому лечатся 5 747 человек.



В карантинном пространстве 105 человек, в том числе в Тбилиси - 101, в Аджарии - 4.



На данном этапе на самоизоляции находятся 6 720 человек, в том числе в Тбилиси – 2 208 лиц, в Аджарии – 634, в Имеретии – 779.



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