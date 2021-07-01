

Саба Кверквелия покинул московский «Локомотив» и не жалеет об этом

01.07.2021 13:51





Центральный защитник сборной Грузии по футболу Саба Кверквелия покинул московский "«Локомотив»", но не жалеет об этом, сообщает РИА Новости.



"Я приехал в "Локомотив" ради Юрия Павловича. Палыч ушел, и я тоже ушел. Я ни о чем не жалею. Наоборот, я очень рад. У нас была задача – взять золото чемпионата России, и мы его забрали. Я благодарю "Локомотив", каждого болельщика, каждого футболиста, с кем я работал, выходил на поле. А то, что случилось наверху, – это бизнес. Всех, кто был, так сказать, снизу, я благодарю. А то, что наверху, меня не касается. Это бизнес", – сказал Кверквелия агентству.



Кверквелия также отметил, что ему пора попробовать свои силы в европейском чемпионате.



"Свое я в России отыграл, свое выиграл, свое заработал, мне хватит. Конечно, есть конкретика по моему будущему, скоро увидите. Это будет клуб из топ-5 европейских чемпионатов", – подчеркнул грузинский защитник.



Контракт Кверквелия с "Локомотивом" закончился 30 июня. Защитник выступал за "железнодорожников" с 2017 года и провел за столичную команду 108 матчей, в которых забил четыре гола. Вместе с "Локомотивом" Кверквелия стал чемпионом России (2018) и дважды обладателем Кубка страны (2017, 2019). Минувший сезон футболист провел на правах аренды в волгоградском "Роторе".



Юрий Семин покинул пост главного тренера "Локомотива" в мае 2020 года.



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