

Граждане проживающие в регионах Грузии не могут вакцинироваться второй дозой AstraZeneca

01.07.2021 14:58





Граждане проживающие в регионах Грузии и которые вакцинировались первой дозой AstraZeneca десять или более семи дней назад, не могут вакцинироваться второй дозой. Прививка препаратом AstraZeneca доступна только в клиниках Тбилиси.



По данным Netgazeti, с аналогичной проблемой столкнулся житель Батуми, который не смог получить вторую дозу вакцины. Гражданину сообщили, что в Батуми нет вакцины AstraZeneca и вакцинация на данном этапе возможна только в Тбилиси.



Netgazeti связалась с Центрами по контролю за заболеваниями, но в пресс-службе NCDC нам сообщили, что в данный момент Амиран Гамкрелидзе не отвечает на вопросы. Netgazeti поинтересовалась, есть ли в организации другое уполномоченное лицо, которое ответило бы на вопрос, но пресс-секретарь центра Нино Мамукашвили отказалась перенаправить нас к другому лицу.



После этого Netgazeti попыталась прояснить этот вопрос в Министерстве здравоохранения, где нам сказали, что упомянутые темы курирует NCDC и этот вопрос следует задавать им.



Наконец, Netgazeti связалась с горячей линией по вакцинации 1522. На горячей линии подтвердили, что на данном этапе кабинеты вакцинации действительно работают только в Тбилиси, при этом ожидается возобновление их работы в регионах. Однако оператор центра не смог дать нам точного ответа, это происходит по причине отсутствия вакцины или по другим причинам.



На горячей линии нам также сообщили, что они не знают точно, когда обновленная информация о прививочных кабинетах будет опубликована на портале вакцинации. Предположительно этого не произойдет в ближайшие полторы недели. Нам также посоветовали оставить данные человека, которому не удалось сделать прививку в желаемом регионе, что бы передать ее соответствующим ведомствам.



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