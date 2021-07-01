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В Грузии открывается лаборатория экспертизы произведений искусства
01.07.2021 15:04
При министерстве культуры создана государственная лаборатория экспертной оценки произведений искусства.
В лаборатории, созданной в сотрудничестве с Фондом Ираклия Парджиани, можно будет провести комплексное экспертное исследование произведений искусства и организовать соответствующие исследовательские процессы.
Соответствующий меморандум подписали сегодня министр культуры Теа Цулукиани и председатель фонда Михаил Джикия.
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