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В Грузии открывается лаборатория экспертизы произведений искусства


01.07.2021   15:04


При министерстве культуры создана государственная лаборатория экспертной оценки произведений искусства.

В лаборатории, созданной в сотрудничестве с Фондом Ираклия Парджиани, можно будет провести комплексное экспертное исследование произведений искусства и организовать соответствующие исследовательские процессы.

Соответствующий меморандум подписали сегодня министр культуры Теа Цулукиани и председатель фонда Михаил Джикия.

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