

Специалисты изучают новый оползень близ Тбилиси

01.07.2021 17:23





Близ Тбилиси на днях активизировали оползневые процессы – уже вторые сутки перекрыта дорога Лиси-Мсхалдиди, ведущая от столицы к Мцхетскому муниципалитету.



Территория оцеплена полицией. На месте работают специалисты Национального агентства окружающей среды. Они подготовят доклад и рекоменадции, после чего начнутся работы по укреплению склона.



По предварительным данным мониторинга, ширина трещины оползня в этом районе за минувшие сутки увеличилась.



Однако, по мнению начальника департамента геологии Национального агентства окружающей среды Мераба Гаприндашвили, этот оползневый процесс не представляет опасности для местных жителей.



Склон пришел в движение из-за морфологических и геологических обстоятельств, пояснил Гаприндашвили в беседе с журналистами.



«Со вчерашнего дня специалисты Национального агентства окружающей среды работают в зоне оползня. Площадь не увеличивается, но увеличивается ширина трещины. Предварительные результаты у нас практически готовы, но будут опубликованы завтра вместе с рекомендациями», — сказал Гаприндашвили.



По его словам, после изучения возможной траектории движения оползневой массы, специалисты пришли к выводу, что этот процесс не представляет опасности для населения, так как на его пути расположен глубокий овраг



«Это не какой-то грандиозный оползень. Ниже находится овраг и он движется в направлении оврага», — сказал геолог.



Согласно данным исследования оползня близ Лиси на 1 июля:



Ширина образовавшейся трещины равна 2 метрам,



Глубина — 3 метра,



Объем образовавшейся массы — 18-20 тысяч куб.метров,



Площадь — от 3 500 до 4 000 кв метров.



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