

Противники «Тбилиси прайда» пришли на территорию, где запланировано первое мероприятие недели

01.07.2021 18:06





В эти минуты противники «Тбилиси прайда» проводят акцию. Они пришли на ту территорию, где запланировано первое мероприятие недели «прайда». Протестующие требуют, чтобы неделя не проводилась.



На месте мобилизована полиция.



По словам одного из противников недели, Гурама Палавандишвили, в рамках недели «прайда» планируется показ фильма и в целом «недопустимо, чтобы это праздновали послы, парламентарии и дети».



«…Реально мы хотим, чтобы эта неделя не состоялась. Их никто не преследует, мы хотим их исправить. Если полиция не поможет, они не смогут зайти смотреть кино», - заявляет Гурам Палавандишвили.



Вместе с тем, Министерство ВД сегодня распространило заявление, согласно которому, Министерство внутренних дел примет соответствующие меры для обеспечения проведения в безопасном формате мероприятия «Тбилиси прайда», поддержания правопорядка, а также для защиты свободы выражения и собраний каждого человека, которая не выходит за рамки, разрешенные законом.



Ведомство призывает всех соблюдать закон и подчиняться законным требованиям полиции.



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