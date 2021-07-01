

Во время противостояния между полицией и противниками "Тбилиси Прайд" задержаны 11 человек

01.07.2021 20:33





Во время противостояния противников «Тбилиси Прайд» и правоохранителей полиция задержала 11 человек.



Информацию об этом Первому каналу Грузии подтвердили в МВД.



Ситуация несколько раз накалялась около территории, где в эти минуты проходит первое мероприятие в рамках недели «Тбилиси Прайд».



Представители ультранационалистических групп пытались добраться до места, где был запланирован показ фильма в рамках недели «Тбилиси Прайд».



Представители дипломатического корпуса также прибыли на мероприятие в рамках недели «Тбилиси Прайд».



Правоохранители сделали на месте специальный коридор, чтобы у участников мероприятия не было проблем с входом на мероприятие.



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