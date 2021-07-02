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В ходе противостояния между полицией и противниками «Тбилиси Прайд» задержаны 11 человек
02.07.2021 10:21
Во время противостояния противников «Тбилиси Прайд» и правоохранителей полиция задержала 11 человек.
Информацию об этом Первому каналу Грузии подтвердили в МВД.
Ситуация несколько раз накалялась около территории, где в эти минуты проходит первое мероприятие в рамках недели «Тбилиси Прайд».
Представители ультранационалистических групп пытались добраться до места, где был запланирован показ фильма в рамках недели «Тбилиси Прайд».
Представители дипломатического корпуса также прибыли на мероприятие в рамках недели «Тбилиси Прайд».
Правоохранители сделали на месте специальный коридор, чтобы у участников мероприятия не было проблем с входом на мероприятие.
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