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Еще у 30 абитуриентов подтвержден коронавирус
02.07.2021 11:15
По информации руководителя Национального центра оценки и экзаменов Грузии Софио Горгодзе, коронавирус подтвердился еще у до 30-ти абитуриентов. Об этом Горгодзе сообщила журналистам в экзаменационном центре, отрытом в Руставской публичной школе №22.
Вчера коронавирус был выявлен у до 20-ти студентов. Соответственно, в общей сложности инфицированы до 50-ти студентов.
По словам Горгодзе, для тех абитуриентов, у которых подтвердился коронавирус, будет назначена дополнительная экзаменационная сессия.
Для справки, 1 июля в Грузии с экзамена по грузинскому языку и литературе начались Единые национальные экзамены. С 14 июля же в процесс включатся учителя и лица, желающие учительствовать. 28 пройдет грантовый конкурс студентов, а магистрантский экзамен кандидаты будут сдавать 27-30 июля.
В этом году в масштабе страны открыто 25 экзаменационных центров. Экзамены в общей сложности сдают 83 600 человек, 39 тысяч из которых - абитуриенты.
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