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В Грузии выявлено 964 новых случая коронавируса


02.07.2021   11:24


В Грузии выявлено 964 новых случая коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.

За последние 24 часа в стране выздоровели 607 человек. За последние сутки от коронавируса умерли восемь пациентов.

За последние 24 часа в стране было проведено 28 190 тестов, в том числе 13 696 — с экспресс-тестом на антигены и 14 494 — с ПЦР-тестом.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 3,42 процента, за последние 14 дней — 2,74 процента, за последние семь дней — 3,09 процента.

Всего в Грузии выявлено 368 022 случая заражения коронавирусом, из которых 353 231 человек выздоровели и 5335 умерли.

Всего вакцинирован 266 161 человек, ежедневно вакцинируется 1246 человек.

118 человек находятся в режиме карантина, 2771 — под наблюдением в стационаре, 620 человек — в ковид-гостинице.

При этом 30 июня в Грузии было выявлено 980 новых случаев коронавируса, выздоровели 877 пациентов.

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