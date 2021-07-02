

В Грузии выявлено 964 новых случая коронавируса

02.07.2021 11:24





В Грузии выявлено 964 новых случая коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 607 человек. За последние сутки от коронавируса умерли восемь пациентов.



За последние 24 часа в стране было проведено 28 190 тестов, в том числе 13 696 — с экспресс-тестом на антигены и 14 494 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 3,42 процента, за последние 14 дней — 2,74 процента, за последние семь дней — 3,09 процента.



Всего в Грузии выявлено 368 022 случая заражения коронавирусом, из которых 353 231 человек выздоровели и 5335 умерли.



Всего вакцинирован 266 161 человек, ежедневно вакцинируется 1246 человек.



118 человек находятся в режиме карантина, 2771 — под наблюдением в стационаре, 620 человек — в ковид-гостинице.



При этом 30 июня в Грузии было выявлено 980 новых случаев коронавируса, выздоровели 877 пациентов.





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